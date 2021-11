Preocupa el nivel de ausentismo para la segunda dosis en personas de 18 a 40 años

Vemos un alto nivel de ausentismo en ese grupo etario. Entre un 30 y 40% de los que tienen entre 18 y 40 años no se aplicó la segunda dosis de la vacuna”, sostienen por estas horas en el Ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti. La situación genera alarma y es que en caso de contagiarse de Covid-19, esas personas no están completamente inmunizadas y a su vez al haber recibido solo una aplicación siguen teniendo un moderado riesgo de transmitir el virus con más facilidad.

Por el momento, uno de los últimos informes oficiales marca que el 75,4% de la población ya inició su esquema de vacunación, mientras que el 56,7% completó sus esquemas. A esta altura del plan de vacunación, la preocupación oficial no está puesta en adolescentes o niños, sino en los mayores de 18 años que deciden no completar su esquema.

“Persiste en la sociedad una percepción de que bajó el riesgo, que la pandemia ya pasó y como tienen una dosis no van a buscar la segunda”, confiaron desde el Ministerio de Salud y pusieron gran énfasis en mostrar lo contrario. “La pandemia no pasó. No sabemos cuándo lo hará, y aunque ya vacunamos a gran parte de la población, es necesario seguir adelante con el esquema para no tener un nuevo salto de casos”, expresaron desde la cartera.

En septiembre, durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) en Mar del Plata, la ministra Vizzotti había pedido al jefe de Gobierno porteño y a los gobernadores que redoblen el esfuerzo para lograr que estos ciudadanos completen el esquema. “El consenso (con las provincias) es avanzar hacia el mayor número de personas con al menos una dosis e ir casa por casa, duda por duda, con las personas que aún no se han inscripto”, dijo la funcionaria tras una conferencia de prensa.

Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, 34.543.451 personas ya iniciaron su esquema de vacunación pero solo 26.209.203 completaron su esquema. Es decir, aún restan aplicar 8,3 millones para finalizar estos esquemas.

En tanto, ya hay 116.348 personas que tuvieron una dosis adicional, es decir, una tercera aplicación. De acuerdo con las cifras oficiales, en las personas que tienen entre 18 y 39 años sin factores de riesgo se aplicaron 13.911.696 dosis. Los otros rangos etarios que aún restan vacunar son niños, niñas y adolescentes, pero en ambos casos la inoculación avanza a buen ritmo. Ya se colocaron 209.590 en los chicos de entre 3 y 11 años con factores de riesgo, 2.110.862 en los que no tienen comorbilidades, 2.493.280 en los adolescentes sin riesgo y 890.554 en los que sí presentan comorbilidades.

“Es muy importante que la gente no se relaje como lo está haciendo. Europa está viviendo una nueva crisis, y ya sabemos que también puede pasar acá si no tomamos los recaudos necesario para que esto no suceda”, afirmaron desde el Ministerio de Salud.