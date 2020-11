Puede ocurrir algo sorprendente al jugar videojuegos

Un estudio realizado por el Oxford Internet Institute sugiere que jugar videojuegos puede beneficiar la salud mental y el bienestar de las personas, en base al tiempo dedicado.

El ensayo, que contó con la participación de 3.247 gamers mayores de 18 años, señala que las personas que juegan juegos electrónicos durante períodos largos de tiempo están más felices que aquellas que no lo hacen.

El equipo de investigadores encuestó a jugadores de Plants vs Zombies: Battle for Neighborville y Animal Crossing: New Horizons, fueron, muy populares.

Los representantes del Oxford Internet Institute aseguraron que, al contrario de probar que un excesivo tiempo de juego lleva a la adicción o a una mala salud mental, el estudio muestra una “pequeña relación positiva” entre el juego y el bienestar, ya que quienes jugaron durante más tiempo tenían más probabilidades de expresar sentimientos positivos.

“Si jugás a Animal Crossing durante cuatro horas al día, todos los días, es probable que digas que te sientes mucho más feliz que alguien que no lo hace”, afirmó el profesor Andrew Przybylski, quien dirigió el estudio.