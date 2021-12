¿Qué hacer con las mascotas durante las fiestas?

Diciembre es un mes de festejos y alegría. Sin embargo, para nuestras mascotas suele ser uno de los períodos más traumáticos del año. Los estruendos provocados por la pirotecnia hacen que tanto los perros como los gatos se pongan nerviosos, sufran y se asusten. Hay incluso casos en los que el nivel de estrés es tan grande que puede provocarles la muerte. Este temor es producto de características innatas de los animales y se relaciona con su capacidad auditiva.

Los humanos solo podemos percibir sonidos de hasta 20.000 ciclos por segundo, mientras que la capacidad auditiva de los perros es mucho mayor, captando sonidos de alta frecuencia: 60.000 ciclos por segundo.

Una buena noticia es que la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa) y el Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia y Afines (Sueipa), llegaron a un acuerdo para eliminar la fabricación de bombas y petardos de suelo, algo que significa un paso adelante. Esta lucha lleva muchos años y principalmente los padres de niños con autismo o Asperger la llevaron adelante, por el gran sufrimiento que significan estas fechas para sus hijos debido a los estruendos de la pirotecnia. De todos modos, grupos defensores de los animales y familiares de niños autistas consideran que la medida es insuficiente y pidieron que no se permita ningún tipo de pirotecnia en las fiestas de fin de año. Marcos Goldschmidt, padre de un joven autista, reclama por el fin de la pirotecnia y juntó más de 150.000 firmas en Change.org. Mientras, la ONG Sin Zoo insiste en el daño que el ruido causa a los animales: “Les genera taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y muerte”.

Además, otra cosa contra la que hay que luchar es la fabricación y la venta ilegal de pirotecnia, algo que quizás sea difícil, ya que antes del arreglo citado arriba había por la ciudad varios puestos ambulantes de venta de pirotecnia.

Recomendaciones

Con la llegada de las fiestas y la posibilidad de que no se pueda controlar debidamente la fabricación y venta de pirotecnia, diario Hoy se comunicó con la médica veterinaria Silvana Brizuela, que nos dio algunos consejos para los cuidados de nuestras mascotas. “Es muy importante elegir un buen lugar donde dejar la mascota. Llevarlo a un lugar seguro donde no pueda escaparse, dejarle juguetes conocidos. También, si el perro o gato se siente cómodo -por ejemplo- bajo una mesa o en otro lugar que eligió, es conveniente dejarlo ahí”, explicó la profesional, que no descarta las guarderías para animales. “Pero lo mejor es que el animal ya conozca ese lugar para evitar el estrés”, comentó.

Por otra parte, Brizuela afirmó: “Si la mascota se va a quedar sola en la casa, lo mejor es dejarla en un único lugar y no libre por toda la casa, donde corre más riesgos de lastimarse. Que tenga agua fresca, juguetes y cosas propias del animal. Dejar la radio encendida y la elevisión también puede ser de gran ayuda para disimular los estruendos. Aunque es importantísimo dejar todo bien cerrado por si la mascota de todos modos se asusta y quiere escapar, no podemos olvidar dejar ventilado el ambiente”, agregó.

“Si no vamos a dejar a la mascota encerrada y tampoco se va a quedar sola, sino que la pasa entre la gente de la reunión, es muy importante los mensajes que el dueño de la mascota le dé: que esté cerca, que la toque cada tanto para recordarle que está a su lado, le hable, le demuestre que está todo lo más normal posible, para trasladarle así el sentimiento al animal”, concluyó.

De llegar a requerir algún tipo de medicación, existen tranquilizantes para animales, como la acepromacina (según dosis prescrita), que evitan el estrés de los estallidos. También hay medicamentos naturales como tilo o valeriana, pero el veterinario determinará si les puede irritar o causar alergias.