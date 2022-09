Realizan otro Bingo solidario por Santino

El bingo solidario para colaborar con Santino, un niño de La Plata que necesita fondos para poder realizar su terapia de neurodesarrollo, se realizará hoy desde las 15 en el Club Meridiano V, ubicado en calle 67 entre 16 y 17.

Se trata de un evento para toda la familia con el fin de ayudar a sus padres a poder recolectar la suma de dinero que necesitan para afrontar el tratamiento. Diferentes empresas y emprendimientos de la región donaron premios para poder ofrecer en el bingo.

“Es un niño que no deja de seguir peleándole a la vida, con su sonrisa como bandera. Es por ello que como mamá no puedo quedarme sentada y limitada por no tener el dinero para solventar el gasto. Busco la manera de ayudarlo a poder seguir avanzando. Hoy se presentó esta terapia y quién puede decirme que no intente, si él me demuestra día a día que se puede y que quiere”, resaltó la mamá de Santino.