Realizarán un seminario abierto a todo público sobre colecciones de museos

El próximo lunes se desarrollará en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en avenida 60 y 122, el seminario “Colecciones científicas en movimiento. Museos provinciales, archivos y prácticas coleccionistas (1800-1950)”.

La propuesta, que se realiza de manera presencial y es abierta a todo público, forma parte del proyecto SciCoMove, y se centra en el estudio de los intercambios científicos transatlánticos con el objetivo de compartir ideas acerca de cómo se construyen las colecciones de los museos y el conocimiento asociado a ellas.

En diálogo con diario Hoy, Irina Podgorny, investigadora del Conicet, del Museo de La Plata y una de las organizadoras de la iniciativa, sostuvo que “el proyecto enfatiza la importancia de conectar esas colecciones con los archivos: los objetos no hablan solos, pero sí gracias a la investigación histórica”.

—¿Cuál es la importancia de realizar este seminario y cuáles son sus objetivos?

—Este seminario es parte de un proyecto europeo que codirijo con Nathalie Richard (Universidad de Le Mans, Francia) dedicado a la historia de las colecciones científicas que se intercambiaron entre museos e individuos localizados en ciudades de la Provincia. Es un encuentro entre los equipos platenses y cuatro investigadores extranjeros que nos visitan.

—¿Cómo surgió la pasión de estudiar los objetos de los museos y qué importancia tiene para la ciencia?

—Trabajo en la historia de los museos y sus colecciones desde mi tesis doctoral defendida en esta facultad en 1994. Por entonces, me interesaba analizar cómo la organización de las colecciones le había dado forma a cierta forma de concebir la práctica de la arqueología en la Argentina con sus categorías de ordenamiento geográfico que aún siguen vigentes. Era un tema que, por entonces, les interesaba a muy pocas personas y, sin embargo, crucial. Por eso, desde temprano, me dediqué a buscar recursos económicos y a formar doctorandos que continuaran con estos temas.

Hoy, 30 años más tarde, el Museo de La Plata tiene un grupo en historia de la ciencia de proyección internacional. Susana García, por ejemplo, colabora con los zoólogos iluminando cómo la clasificación de un espécimen se hace de una u otra manera según cómo fueron recolectados en el campo. Muchas de estas colecciones y los documentos asociados pueden mostrar la presencia de una especie que ya no se halla en ese lugar, dando testimonio de los cambios ocurridos.

—¿Cuáles son los desafíos para usted como profesional en esta línea de investigación de búsqueda constante?

—Me preocupa la formación de recursos humanos y la continuidad de nuestro trabajo más allá de la jubilación. Pero también me preocupa que quienes nos sucedan no repitan lo hecho sin producir nuevo conocimiento. También me preocupa la “reinvención” de lo que hacemos en otras latitudes, esa suerte de neocolonialismo disfrazado de descubrimiento a través de una supuesta sofisticación teórica escrita en inglés y mal traducida al castellano. Estos proyectos internacionales, como el que dirijo con la profesora Richard, son claves para dialogar en pie de igualdad con el mundo, dando a conocer nuestra producción y promoviendo que los jóvenes, tanto locales como europeos, salgan al encuentro de los otros, sin miedo y con las herramientas para hacerlo.

Además del seminario, el lunes a las 16 también se podrá asistir en el Auditorio del Museo de La Plata a la presentación del libro Desubicados, de Irina Podgorny. La obra, editada por Beatriz Viterbo, propone una reflexión sobre las acumulaciones de objetos hallados en lugares inesperados que, cuando se hacen visibles, permiten mirar el mundo desde otro lado.