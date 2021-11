Reclamo por falta de conectividad en Tolosa

El mes de noviembre comenzó con muchos problemas de conexión en varias zonas de la localidad de Tolosa. Los vecinos reportaron quejas por la falta de servicio de internet y en algunos casos de telefonía fija. Tal es el caso de lo que está ocurriendo en las calles 521, 522 y 523, en el tramo de 8 a 10. Allí, varias personas aseguran que desde que arrancó noviembre no tienen forma de conectarse a internet. Apuntaron principalmente a las empresas Telecentro y Telefónica, que ofrecen paquetes promocionales para cambiar el sistema de cable o conexión que había en las casas.

La situación también fue denunciada el mes pasado por los vecinos de Villa Elisa y de algunas partes de Los Hornos.

En Tolosa, en cambio, por momentos existe un vaivén de la señal en la esquina de 9 y 522 bis, pero sobre la calle 522 y 522 bis hasta 10 no hubo soluciones.

Al igual que ocurre con otra firma que fue denunciada por los vecinos, Escudo Seguros, las personas aseguran que Telecentro no tiene una atención personalizada en la ciudad, ya que no hay oficinas a donde reclamar el servicio de cable o internet que se ofrece, pero que no llega efectivamente a los hogares.