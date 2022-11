Rodrigo De Paul le dio una dedicatoria a su novia Tini

Con el mundial a la vuelta de la esquina no todo lo que tienen en la cabeza los jugadores es la pelota y la copa del mundo. En el caso de Rodrigo De Paul, él sufre un caso de "cabecita de novio", en los botines que usó en el partido de hoy contra Emiratos árabes Unidos escribió "TTT" junto a la bandera argentina, símbolo de la actual faceta musical de su novia, Tini Stoessel, la "Triple T".

En medio de rumores de separación, el acto amoroso de De Paul trae alivio a los seguidores de la pareja.

En los últimos recitales que brindó Tini, dio mensajes clave al comienzo de algunas de sus canciones más románticas. "Ustedes saben que a mi me gusta hacer música y me gusta también escuchar música, en la que puedo sentirme identificada y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así. Y quizás muchos de acá habremos terminado alguna relación y muchas veces te puede pasar de que tengas ganas de ese último beso", proclamó la artista antes de cantar "El último beso" en su show de Córdoba.

A su vez, cuando De Paul celebró su convocatoria a la Selección Argentina de Fútbol, su novia retwitteo el mensaje y le agregó: "Estoy tan orgullosa de vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón".

Stoessel ya desmintió cualquier crisis que pueda estar transitando con su pareja. Al volver de un show en Uruguay, fue abordada por un periodista que la cuestionó por su situación amorosa.

"Estamos súper bien. Lo que vos viste, estamos re bien", dijo Tini agregando después: "No tuvimos problemas nunca en salir a tomar un café, salir a caminar. Nosotros nunca salimos a decir nada de la crisis, nunca nada de nada. Cuando yo tenga ganas de salir a decir algo, lo voy a decir. Mientras tanto vivo mi vida personal de la mejor manera que puedo. Cuando uno está expuesto suceden estas cosas".

El detalle en los botines de De Paul no pasó desapercibido en las redes. Rápidamente twitter hizo eco de su acto romántico. Tanto hombres como mujeres lo tildaron de "pollerudo", llegando a rogar que "mientras traiga la copa está todo bien".