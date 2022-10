La reacción de Camila Homs frente a los rumores de separación de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Pasan los días y la novela y los rumores que rodean al futbolista y a la cantante van en aumento y se agregan capítulos.

Hace semanas ya que circulan, cada vez con mayor fuerza, los rumores de que la pareja estaría ya separada. De hecho, aún con Tini en tierras españolas por compromisos laborales no se habrían encontrado, estando a solo hora y media de distancia.

Es obvio que cada vez que suenan los comentarios alrededor de la pareja hay ruido y el eco llegó hasta Camila Homs, expareja del futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina. En declaraciones con Socios del espectáculo expresó: “No tengo nada para decir. En serio. No me sorprende. Aunque no sé si será verdad o no será verdad, viste que los medios inventan mucho”. Y frente a la insistencia aseguró: “No tengo nada para decir. Lo que no me involucra, no opino. Con su relación no tengo nada que ver. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos”. No contento con ello, el notero fue aún más allá y le preguntó si volvería con Rodrigo. No sin sorpresa ante la inquietud ella respondió: “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.

Vale recordar que hace poco más de un mes, la modelo se expresó a través de sus redes sociales para dar a conocer que habían llegado a un acuerdo con Rodrigo, priorizando y poniendo encima de todo el bienestar de sus hijos Francesca y Bautista.

En aquella publicación expresó: “Queremos contarles que, por decisión conjunta, por motivos nuestros ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo. Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por ese motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias. Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera”. Alrededor de una de las historias de amor del año y que mantiene en vilo a gran parte de la farándula vernácula, se sigue insistiendo con que De Paul y Stoessel finalmente anunciarían su separación luego del Mundial, que está ya a la vuelta de la esquina. Por lo pronto, no hay nada confirmado y todo hace pensar que esta historia continuará.