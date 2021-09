San Carlos, un lugar olvidado por el Municipio

Desde hace años, el barrio San Carlos de la ciudad de La Plata vive una situación que para los vecinos ya es desesperante. Además de la inseguridad, que está a la orden del día, cuando llueve las calles de la zona quedan totalmente inundadas, al punto de no poder pasar con un automóvil.

Frente a esta realidad preocupante, diario Hoy se comunicó con una vecina del lugar, Celeste Defei, quien afirmó: “Vivo exactamente en el barrio San Carlos, en 32 y 144. Desde hace años, cada vez que llueve se inunda toda la zona, no solamente mi cuadra. Ahora también tenemos la problemática de las zanjas, y cada vez que llamamos, en vez de entubarlas, vienen con máquinas y las limpian, pero también las hacen más grandes, lo que provocó que el otro día con el temporal un auto se cayera directamente adentro de la zanja cuando quería salir”.

Como si esto fuera poco, la situación se complejiza cada vez más debido a que los frentistas no son escuchados por la Municipalidad.

“Cuando hablo de los vecinos que hicimos reclamos, me estoy refiriendo a la cuadrilla del barrio que va desde 143 a 148 y de 32 a 34. Sufrimos el abandono del Municipio, no somos escuchados nunca, nos dicen que no hay presupuesto o directamente no nos atienden. Ahora, por ejemplo, hace semanas que nadie viene a cortar el pasto, el camión de la basura no va a pasar por varios días. Mi vecino es una persona adulta mayor, yo también tengo a mi papá que es grande, igual esperemos que no pase nada porque la ambulancia no puede entrar con la calle así”, dijo Celeste Defei, y agregó: “Desde la Municipalidad no nos ofrecen nada. Reciben el reclamo, pero nos dicen que no hay presupuesto. Nos toman los reclamos de las luminarias, de levantar ramas o cosas que hacen los vecinos, pero tardan meses y muchas llamadas en el medio tenemos que hacer. A las perdidas cambian una luz. Nos toman el reclamo y nos dicen que el delegado, Matías Barreto, va a pasar. Pero nunca pasa. El intendente tampoco pasa. Hemos ido a radios, ahora con ustedes. Sentimos que nuestra voz no es escuchada y atendida” dice resignada Celeste.

Ante esta situación, diario Hoy quiso entrevistar al intendente Julio Garro y a Matías Barreto, delegado del barrio, sobre la problemática. Sin embargo, en ambos casos no logró obtener respuestas.