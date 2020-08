“Se podría haber convertido en otro Santiago Maldonado”

En un claro episodio de abuso de autoridad, un joven de 16 años fue brutalmente golpeado por agentes que pertenecerían a la Policía de Río Negro y Chubut. El hecho sucedió el domingo a la mañana, cuando León se dirigía por ruta 40 desde El Bolsón hacia Las Golondrinas, una localidad ubicada a 15 kilómetros de Lago Puelo.

El adolescente salió de su casa para encontrarse con su mamá y unos amigos del pueblo, con el objetivo de vender leña. Cuando pasó el retén policial ubicado en la frontera que divide a las dos provincias patagónicas, cargado de angustia y tristeza porque el día anterior había perdido a su abuelo del corazón, pateó un cono ubicado en el control de seguridad.

El joven siguió caminando y escuchó el grito y el insulto de uno de los efectivos que, de mala manera, le dijo que levantara el señalizador. Haciendo caso omiso por la agresividad con la que se dirigió hacia él, siguió su marcha hasta que se dio cuenta de que los policías lo estaban persiguiendo. Completamente en pánico, empezó a correr la cuadra y media que lo separaba de su madre, Lucía Adriana Salgado.

Cuando llegó a destino, cerca de ocho uniformados ingresaron a la propiedad, se abalanzaron sobre él y comenzaron a gol­pearlo. Su mamá y un amigo intentaron defenderlo, pero fue en vano, porque los agentes lo esposaron y se lo llevaron. “Andá a buscarlo al calabozo”, le habría dicho uno de los agresores a la progenitora.

“Primero me indicaron que fuera a buscarlo a la comisaría de Lago Puelo, pero en realidad lo habían llevado a El Hoyo. Encima, me mandaron de vuelta a El Bolsón con el argumento de que no tenía los documentos”, contó la mamá del joven.

Según indicaron los familiares, a León lo pasearon en el patrullero con una bolsa en la cabeza, mientras le propinaban golpizas en la parte posterior del cuello, en la cara y en el abdomen. “Una vez que estuvo en la celda, le dieron tres culatazos y le fracturaron una vértebra”, relató Lucía a diario Hoy.

“Si León no hubiera llegado hasta la casa y si mi tía no hubiese visto cómo le pegaban y lo subían a un patrullero, hoy era diferente la historia. Se podría haber convertido en otro Santiago Maldonado o en un desaparecido más de El Bolsón, debido al constante abuso policial”, afirmó a este medio Priscila Arias, prima y madrina del adolescente.

En el Acta de Entrega de Menor consta que se dio intervención al hospital local, que León fue atendido allí por la médica Mercedes Rasso, pero no hacen alguna mención a las lesiones.

Además, en ese mismo documento, al que tuvo acceso este medio, se le imputa una infracción al artículo 158 del Código de Convivencia Ciudadana de la provincia de Chubut que establece: “El que, en estado de ebriedad, o bajo la acción o efecto del alcohol, de estupefacientes, psicofármacos o cualquier otra sustancia, transitare, se encontrare en la vía pública o se presentare en lugares públicos o abiertos al público, en forma escandalosa o alterase el orden público”.

Diario Hoy se comunicó con personal de la comisaría en la que estuvo detenido el adolescente. Un vocero de la dependencia, consultado sobre las lesiones, informó: “Aparentemente sucedieron en un forcejeo en Las Golondrinas. Creo que el chico se había caído”.

Víctima del abuso policial

León estuvo 24 horas en el Hospital Rural El Hoyo. Luego, fue derivado al Hospital Zonal Esquel, donde le practicaron una tomografía y comprobaron una lesión vertebral.

Por la saturación del nosocomio, debido a la pandemia, el adolescente fue rápidamente externado. Sin embargo, horas después regresó con un cuadro que incluyó una retención aguda de orina.

Ahora, León espera una resonancia. “El resonador del hospital de allá está roto. Es un estudio muy caro. Si nos pudieran ayudar a juntar dinero para pagarlo o para trasladarlo aquí a La Plata, que es a donde también vive parte de su familia, se los agradeceríamos”, añadió su prima que, en Facebook, figura como Prii Arias.