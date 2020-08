Sentida despedida al médico del SAME que murió por coronavirus

Trabajadores del SAME, con su titular Alberto Crescenti a la cabeza, realizaron un homenaje este mediodía en el Obelisco porteño para recordar al médico Juan Lobel, quien falleció el sábado a los 47 años por coronavirus.

“Es un día difícil para nosotros. Venimos a despedir a un compañero y amigo. Espero que Dios lo tenga en el cielo; era un buen tipo que nos va a seguir acompañando”, dijo Crescenti por un altavoz al encabezar el homenaje.

Los trabajadores hicieron sonar las sirenas de las decenas de ambulancias que apostaron contra el monumento mientras un helicóptero sobrevolaba la Plaza de la República.

Los médicos y otros trabajadores de la salud realizaron un aplauso en homenaje a su compañero fallecido, donde algunos se emocionaron con lágrimas en sus ojos.

"Les agradezco en forma personal a todos ustedes, sus familias, sus hijos, gracias por todo", aseguró Crescenti.

Según informaron desde el SAME, Lobel tenía 47 años, cuatros hijos y es el primer médico del SAME muerto por Covid-19.

Estuvo internado ocho semanas en el Sanatorio Güemes y no sufría ninguna enfermedad preexistente.

El sábado también le realizaron una despedida en la puerta de esa clínica porteña al médico del SAME, que ejercía su profesión en el servicio desde octubre de 2017.

Además del homenaje de sus compañeros, colegas y amigos de Lobel, también lo despidieron por redes sociales en las que destacaron su profesionalismo y calidad humana.