CABA reabre bares y restaurantes en medio de una letalidad en aumento

Con un nivel de muertos por millón de habitantes que se ubica cerca de un 400% más que el nacional, CABA hoy reabrirá los comercios de gastronomía y reanudará la construcción, entre otras actividades ya permitidas.

Tras una semana en la Ciudad de Buenos Aires donde los nuevos infectados se mantuvieron por encima de los 1.000 y los muertos alcanzaron los 96, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apeló a la responsabilidad social y al autocuidado, y de este modo confirmó el retorno de bares y restaurantes con mesas en la calle.

Los números que exponen la realidad

El dirigente de Juntos por el Cambio anunció que “la curva de contagios en la Ciudad está estabilizada, pero en un nivel alto”. No obstante, intenta separarse de las medidas del Gobierno nacional y bonaerense, y avanza con la “cuarentena desescalonada”, en el contexto de una insoslayable realidad.

CABA tiene hoy una tasa de letalidad en aumento, ubicada en un 2,27%, y además ostenta una tasa de incidencia, es decir, de casos confirmados por cada 100.000 habitantes, de 2.984,32, cuando en el país, la misma, es de 863,81.

De acuerdo con los datos consignados en los informes vespertinos del Ministerio de Salud de la Nación de los últimos días, CABA acumuló 9.077 nuevos contagios (1.020 el domingo 23; 1.033 el lunes 24; 1.011 el martes 25; 1.568 el miércoles 26; 1.220 el jueves 27; 1.430 el viernes 28, y 1.195 el sábado 29).

En tanto, en el mismo rango de fechas, se reportaron 5 muertes el domingo; 22 el lunes; 14 el martes; 15 el miércoles; 16 el jueves; 14 el viernes y 10 el sábado.

El Boletín Epidemiológico porteño reveló que, en la última semana, el barrio de Palermo fue uno de los que más casos aportó al total de contagiados por Sars-Cov-2, y a esa localidad la siguieron Flores y Almagro.

El informe oficial destacó que, luego de un primer pico de casos el 21 de julio, cuando se confirmaron 1.440 positivos, se observó un nuevo punto máximo el 6 de agosto, con 1.508 nuevos enfermos de Covid-19. En tanto, el promedio desde entonces se mantiene en 1.110 diagnósticos diarios.

A fin de contrastar datos, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) realiza un relevamiento bisemanal con el objetivo de estimar la prevalencia de ocupación de camas en CABA y la capacidad de expansión de las mismas.

En esta última semana, participaron 27 instituciones públicas y privadas y los resultados arrojaron una tasa de ocupación del 90% de 649 camas. Por otro lado, un 73% de los pacientes allí internados con coronavirus requiere ventilación mecánica.

“Un anuncio demencial”

En este contexto, el integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Arnaldo Dubin, calificó como “demencial el anuncio de Larreta”. “Lo vivimos como una cuestión agraviante, como una falta de respeto a nuestra labor”, afirmó el médico en diálogo con diario Hoy.

El intensivista se refirió a la situación sanitaria y expresó: “La letalidad en CABA está aumentando. Hace unas semanas era del 1,8% y ahora supera con claridad el 2%. Si bien habrá que discutir a qué se debe esta suba, yo planteo como hipótesis que está vinculada a la saturación de las terapias intensivas”.

“Llevamos meses trabajando con esta sobrecarga, estamos agotados física y psíquicamente. No damos más, nos sentimos exhaustos y cometemos errores, nos contagiamos, nos enfermamos, y ya éramos pocos antes de la pandemia. Nuestras filas están más raleadas todavía y el cuidado que damos a los pacientes ya no es el mismo. Pienso que este puede ser uno de los fenómenos subyacentes al aumento en la letalidad”, aseveró Dubin.

Según las cifras oficiales, las Unidades de Terapia Intensiva en CABA tienen una ocupación del 65%. “Habría que contrastar ese número con lo que viven los intensivistas dentro de los lugares de trabajo. El porcentaje que plantea el gobierno porteño no es cierto para nosotros y no lo es por una cuestión vinculada al denominador. Una cama de terapia intensiva es el espacio físico, el recurso tecnológico y, sobre todo, el personal de salud capacitado que pueda atenderla”, dijo el médico.

“Por ahora, lo único efectivo sigue siendo la cuarentena. Más de lo que hacemos los intensivistas, no podemos, y cada vez vamos a poder menos. Estamos conviviendo con terapias llenas, haciendo malabares para encontrar un lugar para internar a los pacientes y viendo cómo se mueren. Entonces, cuando me hablan de vacaciones, de abrir boliches, me parece una trivialidad inaceptable”, lamentó Dubin.