Sigue el conflicto en el Mater Dei: los empleados dicen que no cobran desde abril

Sigue el conflicto en la Clínica Mater Dei de La Plata y los empleados dicen que no cobran desde abril. Así lo manifestó Luis, referente del sector de enfermería de la clínica que está en 45 entre 13 y 14.

“Yo soy enfermero de cirugía, pero también soy delegado gremial de La Plata por la Clínica Mater Dei. No nos pagaron el sueldo de mayo, es el tercer aguinaldo que no nos pagan y tenemos muchísimos retrasos en cifras no remunerativas de hace un año”, explicó Luis.

“Mater Dei es una institución que tiene 60 años de vida y ha tenido a los mejores profesionales de La Plata, ha trabajo florecientemente muchísimos años. Yo tengo 30 años de antigüedad en el trabajo y todo esto es deterioro de hace 4 años por una pésima gestión de los empleadores que ahora son los dueños mayoritarios, la familia Calvo”, agregó el entrevistado.

“En La Plata absolutamente todas las instituciones han crecido, no hay una sola institución que tenga la deuda que tenemos nosotros. Los médicos y la Asociación de Profesionales están en absoluto apoyo con nosotros, ellos tienen conflictos, con una denuncia penal de hace 3 años en trámite”, concluyó.