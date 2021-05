Siguen los problemas de conectividad en La Plata

Tal como informó diario Hoy en sus ediciones anteriores, los problemas de la falta de conectividad de telefonía e internet en los barrios de La Plata complican la vida de cientos de vecinos.



Es el caso de las familias del barrio 18 de Julio, ubicado en el oeste de Tolosa, donde tienen como única empresa contratada a Movistar, pero el servicio no funciona y eso genera molestias en el trabajo y actividades de los usuarios.



“No tenemos ningún tipo de solución y hemos hecho cientos de reclamos. Estamos totalmente desconectados porque no hay internet ni para trabajar ni para estudiar, incluso hay gente que está pagando oficinas para poder ir a trabajar y no perder el empleo”, dijo a este multimedio Elsa, vecina de una de las torres.

“Nos decían que la empresa se iba de la zona, pero nos parece una locura que eso pase en estos meses de pandemia, y no tenemos otra empresa que llegue al barrio”, lamentó la mujer.