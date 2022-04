Siguen los problemas en la Secundaria n°29

Las familias de la Escuela Secundaria n°29, ubicada en 13 y 42, volvieron a manifestar su malestar por las diferentes situaciones que impiden que sus hijos puedan tener un acceso de calidad a la educación y realizaron una protesta.

“Es un desastre. Los chicos iban salteado en la semana porque no mandan una auxiliar desde el Consejo Escolar, tuvimos que armar lío y hasta cortar calles para que pongan una, pero después se quedaron otra vez sin dicho personal”, señaló a diario Hoy Candela, madre de una estudiante.

La mujer explicó que “no pueden garantizar la continuidad pedagógica porque falta personal de limpieza, nos hemos ofrecido las familias para ir, pero nos dicen que no, porque no estamos habilitados, pero tampoco dan una respuesta”.

A eso se suma la excesiva matriculación, por lo que hay aulas con 40 estudiantes. “Están superados de matriculación y ese es otro problema porque el edificio no esta preparado para tantos chicos”, señaló.

“Cuando estaban por empezar las clases nos avisaron que había 52 inscriptos y no podían albergarlos a todos; nos ofrecían cambiarlos de colegio, pero como es con orientación en Artes no hay muchos en la ciudad; la otra opción que daban era que pasen al turno vespertino, pero chicos de 14 o 15 años no pueden salir a las 10 de la noche, es un padecimiento”, lamentó.