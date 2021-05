¿Tiene sentido arreglarse en cuarentena?

Puede que hayas visto el confinamiento como una excusa para relajarte un poco y dar un descanso al cabello de la plancha, dejando además al rostro que respire de tantos productos cosméticos. Sin embargo, algunos expertos aconsejan seguir con la dinámica de belleza cotidiana, porque esto trae beneficios. Según afirman: “En estos días de cuarentena es importante mantener aquellas rutinas que nos hacen sentir bien. Esas actitudes contribuyen a segregar endorfinas, químicos naturales que nos ayudan a experimentar sensaciones placenteras de felicidad”.



Además, usar el tiempo libre para animarse, aprender nuevas técnicas de maquillaje, ponerse mascarillas faciales, experimentar en las cosas que te gustan hacer; ayuda a no caer en depresión. Dicen los profesionales: “Mantengamos rutinas que nos hagan sentir bien”.

¿MAQUILLARNOS PARA ESTAR EN CASA?

Estar todo el día adentro del hogar no significa que el contacto con otras personas no exista. Son muchos los que trabajan y tienen reuniones por videollamada o hacen videoconferencias con amigos y familiares para poder verse y conversar un rato. Al hacerlo y mostrarles una buena imagen puedo provocar en la otra persona una respuesta positiva.



“Es agradable ver como las personas que nos quieren nos dan un feedback positivo sobre nuestra imagen y de nuestro estado de ánimo. Gracias a las neuronas espejo, podemos contagiar de felicidad a la otra persona y al mismo tiempo contagiarnos a nosotros. Se convierte una prueba de bienestar”.

LOOK SEMANAL

Rojo perfecto y brillante. Siempre tenemos que tener un rojo, da vida y, si esta acompañado con un gloss, nada mejor. Esto aportará volumen y le dará un efecto 3D que en cámara luce espectacular.

CONSEJITOS

1- Estás en casa, aprovechá para actualizar los productos make up. Tirá los productos vencidos, algo que por la prisa diaria no hacemos. Es importante mirar bien lo que está en buen estado y lo que no. Manos a la obra.



2- Limpiá las brochas para mantener las cerdas suaves y pulcras, para así dar un acabado más lindo al maquillaje. Lavá con jabón líquido o shampoo neutro en un vaso con agua, y sumergilas para eliminar residuos. Dejá secar a la sombra.



3- Jugá con nuevos trucos de maquillaje. ¿Siempre soñaste con tener un delineado perfecto? Este es el momento de entrenar. Es práctica; experimentar nuevos colores de sombras de ojos y lápiz labial, o incluso acertar en la aplicación del rojo increíble.

Instagram @Adriana Manes

Facebook Adriana Manes