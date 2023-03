Un concurso con sello platense que refuerza un cambio de paradigma

Muy lejos en el tiempo quedaron los autodenominados concursos de premiación a la belleza, donde lo único que importaba era cumplir con los estereotipos físicos que la regla pretendía. Así, en un cambio de paradigma, comenzaron a premiarse y considerarse otras cuestiones, como las acciones sociales de quienes participan.

Laura Romero es platense y codirige la organización Reyes Argentina, en donde jóvenes de todo el país -hombres y mujeres- se presentan para llevar un mensaje, más allá de lo que dicen sus cuerpos. En diálogo con diario Hoy, la joven explicó que “lo lindo es que el físico no puede ser la única cualidad que pese” al momento en que los jurados elijan.

Junto al director Marcos Pianca llevan adelante el proyecto en donde destacan que en esta edición bajo el lema de “belleza marina” también es importante “defender nuestra tierra, cuidar el ambiente y defender nuestros paisajes”.

“Se va a evaluar el compromiso, habrá entrevistas con el jurado y la noche final será donde se lleve adelante el desfile. No sirve que presenten proyectos sociales para concursar o para la foto, sino que ya lo vengan trabajando desde antes”, señaló Laura, quien también marcó que puede ser importante que demuestren su formación profesional o que comuniquen la historia de sus comunidades.

A ello agregó que de aquí saldrán representantes de la Argentina en el mundo, en ediciones internacionales. El año pasado, Argentina ganó el premio de oro en dos categorías. “Hay que fijarse en lo humano, sacar esos estereotipos de que una reina es linda y tonta, eso no va más”, destacó.

La final será el 18 de junio en Buenos Aires, en tanto que la final internacional será en octubre, en Punta Cana, por eso destacan la importancia del cuidado de las playas y los océanos.

Pero no se limita ahí, sino que se convocó a mujeres mayores de 35 años que tengan hijos y que quieran participar. “Esto no condiciona, muchas veces, por la edad o por tener una familia, no concursan más y es otro estereotipo que queremos romper”, marcó la joven.