Un estudio vincula la hepatitis aguda grave en niños con el coronavirus

Según un estudio publicado en The Lancet, la hepatitis aguda grave en niños podría estar vinculada con el coronavirus. Los doctores Petter Brodin y Moshé Arditi publicaron ayer un estudio científico en dicha revista médica, en el que investigaron las causas de varios de los casos detectados de la enfermedad de origen desconocido. “Los virus de la hepatitis A, B, C, D y E no se han encontrado en estos pacientes, pero el 72 % de los niños con hepatitis aguda grave en el Reino Unido a los que se les realizó la prueba de un adenovirus tenían un adenovirus detectado; y de 18 casos subtipificados en Reino Unido, todos fueron identificados como adenovirus 41F”, dice el informe. “Este no es un subtipo infrecuente, pero afecta predominantemente a niños pequeños y pacientes inmunocomprometidos. Sin embargo, hasta donde sabemos, no se ha informado previamente que el adenovirus 41F cause hepatitis aguda grave”. Enseguida, afirmaron que el SARS-CoV-2 se identificó en el 18 % de los casos notificados en el Reino Unido y en 11 (11 %) de los 97 casos en Inglaterra con datos disponibles, que dieron positivo en el SARS-CoV-2 al ingreso; otros tres casos habían dado positivo en las 8 semanas anteriores al ingreso.