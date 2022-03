Un fuerte olor incomodó a los platenses

Vecinos de diferentes zonas de la ciudad de La Plata emitieron quejas por un fuerte y desagradable olor que invadió los barrios. “Es un olor a podrido insoportable, no podemos identificar de dónde viene”, relató Victoria, quien estaba trabajando desde su oficina en la zona del Bosque.

Algunas teorías lo ligaron a la zona de la petroquímica, otros a la ausencia en la recolección y otra línea señaló que se debe a un fenómeno climático que hace que el aire no pueda fluir y deja cerca de la tierra los materiales en descomposición.

“Hay olor en toda la ciudad, pero la zona del centro es insoportable”, manifestó María, en la misma línea. Del mismo modo, Cristina desde el barrio La Loma marcó que “el olor a podrido no se soporta, duró varias horas, pensamos que habría algún basural cerca, pero no, no sabemos qué es”.