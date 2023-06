Un hábito para reducir hasta un 74% del riesgo de diabetes

La actividad física es determinante en el estado de salud general, aunque, en particular, en casos de diabetes, es una de las recomendaciones clave tanto en cuestiones de prevención como de acompañamiento de la enfermedad. No obstante, una nueva investigación, publicada en el British Journal of Sports Medicine, encontró nuevos datos que podrían ayudar a reducir aun más las posibilidades de caer en un cuadro de diabetes tipo 2. Los especialistas revelaron que podría disminuir el riesgo incluso en personas con un alto condicionante genético.

El estudio dirigido por la Universidad de Sydney, Australia, encontró que los niveles más altos de actividad física total, especialmente la de intensidad moderada a vigorosa, tenían una fuerte asociación con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Los científicos indicaron que el estudio demostró que se deben promover niveles más altos de actividad física como una estrategia importante para la prevención de esta enfermedad, que afecta a millones de personas en el mundo.

El presente documento involucró a 59.325 adultos del Biobanco del Reino Unido, que usaron acelerómetros (seguidores de actividad que se llevan en la muñeca) al comienzo del estudio y luego fueron seguidos hasta por siete años para rastrear los resultados de salud.