Un joven emocionó a todos con su historia y un arquitecto va a apadrinarlo en la carrera

Una vez más, las redes sociales sirvieron como canal de la solidaridad y, gracias a ello, un joven universitario bonaerense consiguió un padrino que lo ayudará en la carrera para que pueda cumplir su sueño.

Se trata de Pablo, de 19 años, que vive en Monte Chingolo (Lanús) y estudia Arquitectura en la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), quien en una entrevista televisiva abrió su corazón y contó su historia. “Me tomo dos colectivos, llego en una hora, todos los días. Mi mamá falleció, me espera mi papá, con quien vivo. Mi papá trabaja de 4 a 15. Hace siete meses que falleció mi mamá. No voy a dejar, es algo que me dije a mí mismo que quería hacer, que me gustó de chiquito y se lo quiero cumplir a mi mamá”, contó.

La historia emocionó a Gustavo Fernández, un arquitecto profesional que comenzó a buscarlo: “Quisiera contactar a este chico para darle una mano, realmente me ­emocionó mucho, le mandé un mensaje al Instagram de la reportera y no me contestó, si alguien se le ocurre otra idea se los voy a agradecer”, comenzó.

Ahí llegó la respuesta del Departamento de Arquitectura de la Undav, que tuvo las palabras mágicas: “Hola, es alumno nuestro, te contestamos por privado. Te esperamos el próximo año para que conozcas nuestro espacio”.

El hombre contó por qué decidió ayudar al joven estudiante y señaló: “Yo sé el sacrificio que tenés que hacer en esta carrera, escucharlo tan maduro y sin su madre que lo ayude me llegó al corazón”, relató.

“Tuvimos una hermosa charla, me comprometí a regalarle una computadora con AutoCAD con un escritorio y a ser su padrino en la carrera, que contara conmigo para lo que necesita y que le mande un gran abrazo a su padre, que hace un esfuerzo enorme para que él estudie”, contó Gustavo tras la primera charla con Pablo.

Luego relató que también dialogó con Jorge, padre del chico, y que eso le “llenó el corazón”, y dio algunos detalles: “Lo orgulloso que está de su hijo es impresionante, no hizo más que ratificar lo que todos pensábamos de él, con el amor que hablaba de su hijo, quedamos en encontrarnos muy pronto cuando les lleve las cosas comprometidas y le pedí permiso para acompañarlo en toda su carrera”, cerró.