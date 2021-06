Un platense recuperó material histórico de comunidades mapuches

Todo está guardado en la memoria, sueños de la vida y de la historia” dice la popular canción de León Gieco. Esa fue la experiencia de Juan Montiel, un vecino de La Plata que pudo sacar a la luz fotos y videos de varias décadas atrás, de las comunidades mapuches de Ruca Choroy y Carri Lil; hoy tienen valor histórico trascendental.



Juan viajó junto a sus amigos y el profesor Oscar Vidal, cuando era estudiante en los 90, para visitar esas comunidades. En estas travesías tomaron cientos de fotos y grabaciones, que luego quedaron archivadas hasta ahora.



“Recordaba que habíamos sacado fotos en aquellos viajes con el profesor Vidal, pero no sabía que había tanto material valioso: todo eso quedó guardado, había filmaciones en súper 8. En febrero vine a Aluminé y conecté con la gente del museo El Charrúa, les conté y me dijeron que era material importante desde el punto de vista histórico y antropológico. Empezamos a buscar y encontramos fotos y videos de una ceremonia que hacía la comunidad, algo que tiene muchísimo valor”, dijo Juan a diario Hoy.



Juan destacó que las comunidades son muy cerradas a la gente de afuera y que incluso todavía hablan en su idioma original, el mapudungún, y es difícil comunicarse. Por eso, el material hallado es aún más importante.



“Están muy estigmatizados, son gente muy humilde. Los ven como violentos y nada que ver: es gente que vive de la ruralidad, están adentro de un Parque Nacional. Nada que ver con una visión que se quiso instalar y la mirada que quedó por desconocimiento, por eso este proyecto puede servir para cambiar eso”, aseguró Montiel.



El joven fotógrafo recordó que el profesor viajaba hacia la zona desde la década del 60, por lo que hay material de diversa índole. Convocaba a los estudiantes a pasar algunas semanas allí para conocer de cerca a los mapuches y su estilo de vida. “Aquellos viajes fueron toda una experiencia increíble. No sabíamos ni donde estaba el lugar en el mapa. Mientras mis amigos se iban a Bariloche, yo y otros nos íbamos con la comunidad mapuche a trabajar y eso me sirvió mucho para conocer la realidad, fue algo que me cambió la vida”, subrayó.



Actualmente, el proyecto avanza en la recopilación y organización de las fotografías; su digitalización, como así también el pase de las filmaciones en super 8 a formatos más actuales, para poder exponerlos en El Charrúa.



“A partir de que comenzamos a sacar este material se conectó mucha gente que se interesó para dar una mano a las comunidades, sobre todo porque hay algunas problemáticas de alfabetización y estábamos pensando en la manera de poder colaborar desde La Plata”, concluyó.