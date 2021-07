Un semáforo provoca confusiones en la entrada de Control Ciudadano

Un gran semáforo, de importantes dimensiones, ha generado comentarios y especulaciones en torno a la utilidad que se le pretende dar en calle 20 entre 49 y 50, justo a mitad de cuadra, a 20 metros del ingreso principal del edificio de Control Ciudadano.

La estructura solo mantiene titilando el color amarillo, pero al ser nueva y grande mantiene expectantes a los automovilistas que vienen circulando por calle 20, que en muchos casos suponen que tendrían que frenar repentinamente la marcha sin contemplar que tienen otros autos atrás que también vienen circulando hacia la zona de Plaza Malvinas.

Según las averiguaciones realizadas por diario Hoy, la comuna tiene el objetivo de utilizar este enorme semáforo para advertir a los autos que hay una entrada y salida de vehículos del histórico playón del edificio de tránsito, donde se guardan todavía algunos autos y motos que son secuestrados en distintos operativos. Sin embargo, la decisión no cayó bien a la ciudadanía, ya que es el único semáforo de La Plata que está justo a mitad de cuadra y no en una esquina, que funciona solo con la luz amarilla; y que además decidieron usarlo allí y no en otras esquinas peligrosas con comprobados accidentes, como la de 44 y 217 de Echeverry, donde los vecinos vienen reclamando un semáforo desde el 2018.