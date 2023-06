Una casa inundada por un desborde cloacal en Barrio Monasterio

Desde el pasado 25 de mayo que los habitantes de una casa ubicada en 87 entre 12 y 13 no pueden salir sin mojarse los pies con los restos de agua que salen de una cloaca en la entrada de vivienda.

“Llamó a ABSA, me dicen sí señora pasamos el reclamo como urgente, pero desde esa fecha hasta ahora no he tenido ninguna resolución. Desborda todo lo que es la vereda, la entrada, la puerta, hasta el portón”, manifestó la frentista.

Lo más preocupante de la situación es que todo eso está ingresando dentro del domicilio, siendo algo peligroso para la salud de las personas que viven allí. También estar constantemente desinfectando el interior de la vivienda, ya que puede ser un foco infeccioso. Además, si llueve, el nivel de agua se va ir incrementando y puede afectar también a las casas linderas. “El número de reclamo que me dieron es 3497000/7 y hasta el momento no me dieron ninguna solución, y tampoco veo que se acerquen para ver lo que está pasando. En atención al consumidor, el teléfono no funciona, el ente regulador tampoco, la verdad que no se puede vivir así, el servicio que presta está empresa es un desastre”, concluyó indignada con lo que está padeciendo.