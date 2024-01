Una graduada de la Untref fue premiada por la Academia Nacional de Ingeniería

Rocío Muñoz, graduada de la carrera de Ingeniería Ambiental, fue destacada con el premio Ing. Isidoro Marín, que otorga el notable espacio, por su labor estudiantil.

El reconocimiento lo brinda el organismo perteneciente al International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (Caets) y se otorga a los egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería que se dictan en universidades argentinas.

“Quiero alentar a todas las mujeres que quieran seguir carreras de ingeniería”, expresó Muñoz; y se refirió a la felicidad que le provoca ver colegas mujeres, así como también habló sobre su disciplina. “Creo en el desarrollo sostenible como una disciplina para lograr las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras generando un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente”, agregó.

Los premios Ing. Isidoro Marín son una distinción otorgada con el propósito de reconocer públicamente a egresados destacados de las carreras de ingeniería en universidades argentinas, ya sean nacionales, provinciales o privadas avaladas por el Estado Nacional, así como instituciones de nivel universitario oficialmente reconocidas que otorguen títulos de ingeniero, aunque no posean la denominación de universidad.

Entre los principales requisitos se encuentra la calificación sobresaliente –los candidatos deben haber alcanzado un nivel sobresaliente de capacitación científico-técnica–, el promedio de calificaciones mayor a 8 puntos, que la duración de la carrera sea de un mínimo de cinco años para otorgar el título de ingeniero, y que haya completado la carrera como alumno o alumna regular en el número de años establecido por la universidad.

Julio Sola, coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental, explicó que es fundamental el acompañamiento para que los alumnos cumplan con el trayecto del plan de estudios de la universidad. “Deben planificar las materias para que puedan seguir avanzando”, sostuvo el profesional.