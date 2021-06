Una mujer denunció maltrato en un parador municipal

Con 21 años, Jazmín Argüello llego hace un tiempo a la Argentina desde Paraguay, con el sueño de mejorar su vida y abrirse camino en el país.



La joven denunció ayer que tras pasar algunas semanas en la casa de una hermana, terminó en un parador municipal que está en la zona de 10 entre 63 y 64, en donde no recibió el trato que esperaba, y lo más grave es que se terminó “escapando” con la excusa de que tenía que visitar a un ser querido porque, según contó, la “tenían encerrada en el lugar”.



“Yo no podía salir a la calle ni siquiera cinco minutos. Es como una prisión. Te tienen encerrada”, explicó Jazmín, quien ante la consulta de diario Hoy aclaró que nunca quiso entregar su documento a las autoridades del parador municipal que está sobre calle 10. “Quise salir de ahí para consultar a una psicóloga o una psiquiatra del Estado. Pero me atendió una profesional ahí y me dieron una medicación. El día que logré salir de ese parador consulté a otro médico porque sentía que me estaba pasando algo. Él me dijo que me dieron una medicación para controlar ataques de epilepsia, cuando yo nunca tuve epilepsia. Ahí me di cuenta de que me querían mantener controlada las 24 horas. Me levantaba para ir al baño y enseguida me daban ganas de volver a dormirme”, relató la mujer.