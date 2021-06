“Hay que invertir en personal idóneo y campañas de educación para la conciencia vial”

En la jornada pasada se conmemoró en Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial y desde la ONG Corazones Azules, que trabaja sobre la problemática de los accidentes y delitos de tránsito, marcaron la necesidad de ir por una mayor concientización en la ciudad de La Plata.



En diálogo con diario Hoy, el presidente de la ONG, Pedro Perrotta, señaló: “En La Plata estamos bastante mal con el tema vial, nosotros venimos reclamando que haya una política acorde y lamentablemente no somos escuchados pero eso no nos hace bajar los brazos”.



“Seguimos trabajando día a día para que la gente en la calle tome conciencia y poder cambiar esta realidad. Cuando uno habla de políticas públicas no es solo poner más controles, sino trabajar en campañas de concientización en la calle, en las escuelas, con gente idónea que esté en el día a día para ayudar a cambiar ciertas actitudes”, marcó.



Por caso, el especialista señaló que la solución está en “invertir en personal y campañas de educación para generar un cambio a mediano y largo plazo, sobre todo en La Plata donde hay gran número de víctimas fatales y también de personas que adquieren una discapacidad producto de estos episodios”.



En ese plano, Perrotta recalcó que la franja etaria que sufre más cantidad de muertes por accidentes de tránsito es la que va de los 16 a los 35 años, dado que tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas y las salidas nocturnas.



“En épocas normales, sin pandemia, los días con mayores casos son los sábados y domingos a la madrugada. Los más grandes son más conscientes pero notamos que muchas veces sufren accidentes por ser colisionados por otros más jóvenes”, señaló.



En ese plano, ayer la ONG fue recibida por diputados nacionales que apoyan una ley que implicaría que a las personas a quienes da positivo la alcoholemia sean sancionadas con prisión de 18 a 36 meses con el agravante de que el juez les prohíba conducir.



“Lo importante a remarcar es que buscamos un cambio a largo plazo y creemos que los chicos nos van a sacar adelante.

Nosotros hacemos muchas campañas en la vía pública y a veces los grandes nos dicen de todo, pero cuando están con los chicos son ellos los que dicen papá, mamá, me quiero poner el cinturón y ahí en el adulto se genera un cambio de actitud”, concluyó Perrotta.