Una multitud salió a las calles céntricas y aprovechó las ofertas

Música, puestos de comida y variedad de ofertas. Durante todo el día de ayer, las vecinas y vecinos de la ciudad disfrutaron de una nueva edición de la tradicional “Noche de los Descuentos”. En esta oportunidad, a diferencia de años anteriores, las promociones no arrancaron a la tarde noche, sino que se mantuvieron desde el horario de apertura.



A media mañana, personal de Control Urbano cortó el paso de los vehículos para peatonalizar las principales calles comerciales. En 11 y 60, por ejemplo, también interrumpieron el tránsito para evitar aglomeraciones y garantizar el paso seguro de los peatones.



En la rambla de 137, entre 60 y 66, en Los Hornos, desde temprano se instalaron diferentes gazebos que oficiaban en su mayoría de puestos de comida, en donde se vendían pizzas, hamburguesas y conos de papas fritas. Cabe señalar que muchos comercios, desde horas anteriores al inicio de la jornada y durante la misma, a través de las redes sociales informaban de cada una de las promociones, lo que facilitó a muchos clientes saber a dónde dirigirse y así evitar, si la persona lo deseaba, más tiempo de exposición en la calle.



El rubro juguetería fue uno de los más visitados. También se destacaron las casas de ropa deportiva, de electrodomésticos, librerías y bazares. Por momentos la gente debió formar filas manteniendo las distancias correspondientes. Todos se encontraban con barbijo.



“Compré de todo un poco, algo para Navidad para los chicos y alguna cosita para mí. La verdad que mucho no recorrí. Vine por lo que necesitaba y listo. Si me falta algo volveré mañana”, comentó una mujer que decidió acercarse hasta calle 8 pasadas las 17, cuando de a poco el movimiento de personas iba en ascenso.



En algunos comercios los descuentos oscilaban entre un 20 y un 30 por ciento. También hubo promociones con tarjetas de crédito, descuentos en segundas prendas y el famoso “2 x 1”.

Tanto calle 8 como 9, de 47 a 50, permanecieron como peatonales desde las 10 de la mañana. A partir de las 19, en la puerta de un local de 9 y 49 un dj dio inicio a la música. “Vamos a estar hasta las doce y si quiere la gente puede bailar. También va a ver una barra de tragos”, contó.



De la actividad de promociones también participaron los centros comerciales de avenida 13, City Bell, Lisandro Olmos y Villa Elisa.



Diferente



Sin duda, como para casi todos los sectores, no fue el mejor año para el comercio. Muchos continúan tratando de ponerse al día con los alquileres y hubo casos en que los dueños no pudieron comprar la mercadería que pretendían por los grandes aumentos.



“No es un diciembre como cualquier otro. En los últimos tres meses hubo alrededor de cinco aumentos. Primero del cinco, después del ocho y después otros chiquitos. Terminó subiendo alrededor de casi 30 por ciento, depende las marcas. Me costó muchísimo”, le contó a diario Hoy un comerciante que posee un pequeño local de artículos y ropa para chicos, en calle 12 y 55.



El hombre, al igual que otros vendedores, se quejó de la venta ilegal por parte de los manteros, que también permanecieron todo el día sobre las veredas ofreciendo sus productos.