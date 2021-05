Universitarios van por la paritaria estudiantil en La Plata

Con el objetivo de amplificar los derechos y conquistas de las y los estudiantes universitarios de la ciudad, avanza una propuesta de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) para generar la Paritaria Estudiantil, que contaría con el apoyo de otros sectores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).



“La idea es generar un espacio institucional de representatividad que nos permita a los estudiantes discutir directamente con la Universidad cómo se implementan nuestros derechos y avanzar en nuevos, cómo se garantiza el ingreso, la permanencia y el egreso de las aulas”, manifestó en diálogo con diario Hoy, Justo Hernández, presidente de la FULP.



Así, el proyecto tiene el objetivo de “reconocer a los estudiantes como sujetos políticos activos mediante la conformación de una mesa paritaria, permitiendo dar un salto de calidad en la representación, conforme al principio de cogobierno, instaurado en la reforma universitaria de 1918”.



“Es una necesidad del movimiento estudiantil porque los otros gremios como los docentes o no docentes cuentan con su instancia paritaria, pero nosotros no. Por otro lado, la pandemia hizo que tengamos que rediscutir cómo se implementaban nuestros derechos y si bien avanzamos en conquistas como la garantía de conectividad o la vuelta de prácticas, entendemos que no es suficiente y hay que seguir trabajando”, resaltó Hernández.



Hoy, la iniciativa se encuentra en estudio en la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior y esperan que pueda avanzar en las siguientes con el correr de los días y el apoyo de otros claustros.



“Entendemos que una instancia paritaria permitiría que se garanticen de manera inmediata nuestros derechos, también cuánto aumentan las becas, los requisitos para acceder a ellas, si hacen falta nuevas, cómo se distribuye el presupuesto a favor de los estudiantes”, marcó el joven.



Esta iniciativa se trabajó y cuenta con el apoyo de la mayoría de los centros de estudiantes de las 17 facultades que componen la UNLP, que también hicieron sus aportes al momento de la redacción de la misma.



“Trabajamos para llegar al mayor consenso con el resto de los claustros, sabemos que quedan comisiones por delante pero somos optimistas y creemos que se va a estar aprobando en las próximas semanas”, auguró Hernández.



A la vez, confirmó: “Tuvimos una primera reunión donde estuvo el acompañamiento, hubo consenso en que era necesario contar con un proyecto de estas características y algunos intercambios sobre la letra fina pero por eso somos optimistas en que se apruebe”.

En tanto, el joven dirigente señaló que en el marco de este año donde la pandemia modificó casi la totalidad de la vida universitaria, todas las demandas que llevaron ante las autoridades fueron escuchadas.



“Apostamos a la organización y luego de relevar las problemáticas entre los estudiantes, presentamos los pliegos a las autoridades de la Universidad, todo fue escuchado y se garantizaron estas conquistas que sabemos que no resuelven todos los problemas pero son un gran avance”, concluyó.