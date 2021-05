El Baby Boom estelar desafía la teoría de formación de galaxias

Investigadores de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, detectaron un Baby Boom estelar simultáneo en tres docenas de galaxias enanas, algo que desafía la teoría de formación de estos cúmulos espaciales.



De acuerdo a lo explicado por los encargados del estudio publicado en la revista Astrophysical Journal, estas galaxias, separadas por más de un millón de años luz, deberían tener comportamientos completamente independientes en lo que respecta a la formación de nuevas estrellas. En este caso, las estructuras galácticas ralentizaron y aceleraron la tasa de nacimiento de estrellas al mismo tiempo.



“Parece que estas galaxias están respondiendo a un cambio a gran escala en su entorno de la misma manera que una buena economía puede estimular un Baby Boom”, señaló la autora principal del trabajo, Charlotte Olsen, estudiante de doctorado en el Departamento de Física y Astronomía de la Escuela de Artes y Ciencias en la institución estadounidense.



Por su parte, el coautor del estudio, Eric Gawiser, explicó: “Descubrimos que, independientemente de si estas galaxias eran vecinas de al lado o no, se detuvieron y luego comenzaron a formar nuevas estrellas al mismo tiempo, como si todas se hu­bieran influenciado entre sí a través de alguna red social extragaláctica”.



Según informaron, la dismi­nución de formación estelar en estas 36 galaxias enanas co­menzó hace 6.000 millones de años, mientras que el aumento de la misma se produjo 3.000 millones de años atrás.



“El impacto total del descubrimiento aún no se conoce, ya que queda por ver cuánto deben modificarse nuestros modelos actuales de crecimiento de galaxias para comprender esta sorpresa”, dijo Gawiser, quien luego agregó: “Si el resultado no se puede explicar dentro de nuestra comprensión actual de la cosmología, eso sería una gran implicación, pero tenemos que dar a los teóricos la oportunidad de leer nuestro artículo y responder

con sus propios avances de investigación”.