Uso de barbijo a partir de los 12

Según una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niños a partir de los 12 años deben utilizar barbijos en las mismas condiciones que los adultos, para evitar contagios de coronavirus.

No obstante, en el comunicado conjunto de la OMS y de Unicef no se aconseja que los tapabocas sean utilizados en niños menores de esa edad, aunque se considera su empleo cuando chicos de entre seis y once años transiten en una zona con “transmisión intensa de virus” o en entornos como establecimientos educativos.