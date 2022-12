Vecinos cansados de no tener agua cortaron el tránsito en el centro

La Movilización se desarrolló por la mañana de ayer frente a las oficinas de ABSA, ubicada en 7 y 43. Esta protesta se determinó luego que se reunieran el jueves por la noche en una asamblea, tras no recibir ninguna respuesta por parte de empresa de suministro.

Por otra parte las zonas afectadas son: Los Hornos, Hernández, Tolosa, entre otras, que vienen reclamando no solo la falta del servicio sino que también tienen problemas de presión en las canillas y problemas con las bombas, que ayudan a que el agua llegue a las viviendas.

A esto se suman las pérdidas de agua en zona de barrio Aeropuerto, donde una vecina comentó que hace dos semanas realizaron el reclamo por un caño roto por la calle 610 entre 7 y 8. “Cuando se los llaman dan vueltas, no vienen a arreglarlo, se está desperdiciando el agua; la poca que tenemos, porque acá trabajamos con bomba porque no es imposible que venga una buena presión y no tenemos solución. En vez de circular con vehículo, ahora vamos a andar en canoa”, comentó María, una de las damnificadas.