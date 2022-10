Vecinos de Los Hornos cansados de la falta de agua

Vecinos de la intersección de calle 61 y 132 denunciaron que hace semanas se encuentran en sus viviendas sin agua, algunas no cuentan con presión y otras directamente se hallan sin suministro. Luego de reiterados reclamos a la empresa prestataria Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), un equipo de trabajadores finalmente se acercó y notificó que se trataría de la rotura de un caño.

El día de ayer, según indicaron personas de la zona, empleados de la empresa estuvieron trabajando, pero no encontraron la fisura, por lo que prometieron volver a buscar la pérdida, pero hasta el momento no se volvieron a comunicar. María es una de las vecinas damnificadas y expresó que “el problema del agua de la calle 61 lo tenemos hace años. Hubo cambio de un caño en mi casa hace un tiempo, pero no tuve solución”. Y agregó: “El agua que tenemos es poca, algunos vecinos tienen un poquito más, otros menos, pero es un hilito de agua. Ayer vinieron a hacer un arreglo, pero seguimos igual con el problema”.

Por su parte, Carmen manifestó que, luego de reiterados reclamos organizados entre las familias perjudicadas, ABSA se acercó a buscar una solución, pero “no sabemos qué hicieron, quedó toda la cuadra sin una gota de agua, dieron por terminado el trabajo, pero estamos sin agua. Por favor, que nos den una solución”.

Mariana, otra de las vecinas que realizaron diversos reclamos por la situación, indicó que se encuentra muy enojada. “Hace años que venimos lidiando por poca presión de agua o poco caudal. Hace semanas algunos tenemos un simple goteo en las canillas y otros nada. Después de innumerables reclamos vino ABSA. Rompieron la vereda, cortaron el caño madre y allí no estaba el problema. Dijeron que a 100 metros de donde rompieron estaba obstruido. Se fueron y hasta ahora no volvieron. El movimiento hizo que viniera un poco de agua por unas horas, pero salía barro de las canillas. Seguimos sin agua y siguen sin solucionar el tema”.

Ante este escenario, los vecinos y vecinas de Los Hornos seguirán haciendo los reclamos correspondientes, mientras están pensando acciones para que se les solucione el inconveniente que afecta a la región.