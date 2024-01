Vecinos de Villa Elisa tuvieron que ser asistidos por los bomberos

Todo comenzó cuando una bomba que se encontraba funcionando se quemó y los frentistas de calle 29 y 412 se quedaron sin agua. Esto impidió además que pudieran llenaran los traques. Asimismo, en esta zona se encuentra el centro de salud n.° 36, que quedó sin suministro y por tal motivo recibieron la ayuda de los bomberos voluntarios de Arturo Seguí.

Una vez en el lugar con el camión autobomba lograron llenar dos tanques para asistir al establecimiento sanitario y a los demás vecinos afectados.

En el barrio Aeropuerto no corren la misma suerte, específicamente en las calles 610 y 5 hace ya más de un mes que no tienen agua.

“Nunca vinieron a tratar de solucionarlo. Ya hace más de 30 días sin agua, pasamos las fiestas sin servicio. Ahora hace 30 grados y no podés bañarte o refrescarte, ni tomar. Una semana atrás vino una cuadrilla para verificar si era verdad que no había agua. Te hacen abrir la canilla y te toman el pelo, te dicen: Es verdad que no tenían agua. Y mi mamá le dijo: ¿A vos que te parece que me gusta hacer reclamos porque me gusta hablar por teléfono? Se fueron y no volvieron más”, explicó uno de los damnificados.

Otras de las zonas afectadas es 59 entre 150 y 151 en Los Hornos. “Hace una semana que el agua ya venía saliendo con baja presión, pero desde hace dos días no sale una gota. Uno hace los reclamos y no te dan ninguna solución. Ahora te salen con que tenés que comunicarte con el ente regulador. El agua es un derecho que nos corresponde”, comentó una de la frentistas ante la situación que están padeciendo.