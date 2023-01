Verano en la playa: los mejores consejos de los guardavidas

Explotó la temporada de verano; miles de turistas se pasean por las principales playas del país para descansar y disfrutar del sol y el tiempo libre junto al mar.

Por ello, con el objetivo de prevenir posibles riesgos y accidentes, diario Hoy dialogó con el guardavidas Ángel Alejandro Mittica, quien trabajó más de 15 años en la localidad de San Bernardo. Mittica es periodista, reflexólogo, profesor de Educación Física y presidente del Club Social y Deportivo Quilmes Oeste. Además, es el autor del libro Anécdotas de guardavidas, que reúne decenas de pequeñas historias de la profesión.

Mareas, cambio del viento y, en muchos casos, una multitud de gente, una al lado de otra. También, varias personas que, pese a las prohibiciones o a lo que indican las banderas, no hacen caso en las playas. Quizás por falta de prevención o de concientización. Ante esto, es fundamental saber cómo actuar en determinadas situaciones.

“En primer lugar, lo ideal es dirigirte hacia la torre o el sector donde está ubicado el guardavidas para que sea él quien te dé las primeras recomendaciones, como por ejemplo, dónde ubicarte en la playa teniendo en cuenta la bajante o subida del mar y evitar tener que sacar todo a las corridas o que el agua te lleve parte de las cosas al subir de manera inesperada”, explicó Mittica.

Y añadió: “Si estás a cargo de un menor deberás saber la profundidad de la canaleta, si el mar está bajando o subiendo, para evitar, en el caso de no saber nadar, que el agua lo tape y no lograr resolver la situación”.

En cuanto a evitar cambios repentinos de temperatura, el experto recomendó no ingresar al mar en forma brusca luego de haber realizado alguna una actividad física o en caso de haber permanecido al sol por bastante tiempo. “Mojarse los pies y manos para evitar diferencias bruscas de temperatura. La diferencia de temperatura entre el cuerpo caliente y el agua fría aumenta la circulación de la sangre tratando de mantener un equilibrio térmico. Esto exige tanto al corazón que puede producir un para cardíaco”, indicó el profesional.

“Es posible también encontrarte con un chupón (corriente de retorno o resaca) que se forma cuando se produce una ruptura en el banco de arena. La corriente se mete por este canal y literalmente te chupa mar adentro. Consejo: mantener la calma y no intentar salir contra esa corriente, intentar salir hacia un costado en diagonal o bien, si sabés nadar, dejarte llevar hasta que en un momento cesará de arrastrarte mar adentro y luego sí salir hacia un costado. Mirar hacia un lugar fijo para que tengas referencia hacia donde tira el mar e ir en esa dirección y no malgastar tu energía. Y superimportante, no dudes en llamar al guardavidas y a alguien que tengas cerca”, detalló.

En caso de no poder salir, los especialistas llaman a mantener la calma y levantar la mano para poder llamar la atención de los rescatistas. Además, tratar de flotar en forma horizontal y escuchar las indicaciones del guardavidas para facilitar el rescate.

Una de las principales recomendaciones es estar atentos al código de banderas, que indica las condiciones en que se encuentra el mar y lo riesgoso o no del ingreso al agua. El profesional precisó que los guardavidas hacen un análisis de su sector para poner el código de banderas indicando si el mar está bueno (celeste), dudoso (amarillo y negro), peligroso (rojo y negro), o si hay prohibición de baño (rojo), un niño extraviado (blanco) o tormenta eléctrica (negro con el símbolo de un rayo en el centro).