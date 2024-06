Visitas y homenajes en el santuario de Rodrigo a 24 años de su muerte

En el contexto del aniversario número 24 de su muerte, fanáticos de Rodrigo Bueno renovaron el santuario que se levantó a la vera de la Autopista La Plata - Buenos Aires y le rindieron homenaje al Potro.

Ayer, 24 de junio, se cumplieron justo 24 años de aquella fatal madrugada en la que Rodrigo había brindado un recital en ex boliche platense Escándalo Bailable, que allá por el año 2000 todavía funcionaba sobre el Camino General Belgrano.

Después de dar el soy ante miles de fanáticos y cuando ya habían pasado las 3:30 de la madrugada, el Potro se fue manejando en su camioneta particular junto a su hijo y su ex pareja Patricia, y otros tres ocupantes. Por aquel entonces todavía no se había inaugurado la bajada de la autopista en la rotonda de 32 y 120 y la única manera de subir a la misma era por la rotonda de Alpargatas en Berazategui.

Una vez pasado el peaje de Hudson, a Rodrigo se le cruzó la camioneta del fallecido empresario de Berisso Pesquera y producto de los volantazos terminó volcando a alta velocidad y su cuerpo fue despedido en el aire.

Ayer, además, se encendieron velas, se cantaron las típicas canciones y se lo recordó con nostalgia y alegría por algunos fanáticos como Yolanda Barreto, quien es la cuidadora oficial del santuario en Berazategui.