Vitale, Lebón y Lali reversionaron una emocionante canción para el Garrahan

En medio de la pandemia de coronavirus, que implica un momento delicado en la vida de todos y una gran exigencia para los trabajadores y trabajadoras de la salud, Lito Vitale convocó a Lali Espósito y a David Lebón para que, juntos, interpretaran el tema, compuesto por el propio Lebón, Charly García y Pedro Aznar en 1992, durante el reencuentro de la mítica banda.

Cantaron el tema Nos veremos otra vez, de Serú Girán, y publicaron la versión con un video publicado en YouTube del hospital de niños.

"No estés solo en esta lluvia, no te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quién brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisás, nos veremos otra vez", reza la canción.

"La conducción del Hospital está abocada a cuidar todos los aspectos ligados al trabajo del equipo de salud que, en el contexto del coronavirus, resulta de máxima exigencia para trabajadores y trabajadoras", indicó Guillermo González Prieto, presidente del Consejo de Administración del Hospital en un comunicado.

"En nombre de todos ellos, les agradecemos este regalo tan entrañable a los músicos y a todos los que participaron del proyecto", sostuvo.