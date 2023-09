Vuelve el stand up científico a La Plata

La ciencia y la comedia regresan a la ciudad en la jornada de mañana con un show de stand up científico a la gorra para toda la familia.

Roxana Aramburú (Bióloga), Juliana Saponara (Astrónoma) y Javier García de Souza (Biólogo), comediantes y profesionales de la UNLP y el Conicet, “te invitan a compartir esta catarsis colectiva en donde indagarán sobre su trabajo, su vida y sus obsesiones”. La cita es este jueves, a las 21, en calle 59 entre 6 y 7.

“Para mí el escenario es como mi lugar en el mundo. El stand up científico me permite hablar de la ciencia desde múltiples dimensiones, no solamente de contenido científico, sino también del trabajo diario o de lo que yo considero que sucedió en mi vida que me terminó llevando a ser científico”, le contó a diario Hoy de Souza, quien además de biólogo es actor y bailarín.

Según el investigador, la propuesta “brinda la posibilidad de hablar de temas controversiales buscando de alguna manera evidenciar esta falsa neutralidad de la que se habla en la ciencia y desmitificando esa ciencia aséptica, reconstruyéndola y transformándola en una ciencia más humana y más participativa. Y encima de todo poder divertirse”.