Ya cerraron más de 80 peluquerías

Según informaron desde Peluqueros La Plata, hay cerca de 80 peluquerías de la ciudad que no volverán a abrir sus puertas, debido a la crisis económica desa­tada por la pandemia de coronavirus.

Si bien admiten que hay estilistas que trabajan clandestinamente para poder llevar un plato de comida a sus hogares, reconocen el peligro de esta situación, que expone al contagio a los trabajadores y a terceros.

“Llevamos cuatro meses sin abrir y generando deudas. Por eso necesitamos una medi­da real. En primer lugar, un subsidio sostenible, y luego atender bajo un protocolo”, detalló a diario Hoy el coiffeur y miembro de Peluqueros La Plata Johan Stuart.

Al igual que en otros sectores comerciales, el panorama de los salones de belleza es crítico y los propietarios advierten que, si no llega urgentemente la ayuda del Estado, los cierres se replicarán a gran escala.

“En toda la cuarentena no pudimos abrir nuestras puertas, y tampoco podemos manejarnos con el sistema de take away o delivery. Las medidas que imponen quienes nos gobiernan están siendo superadas por la realidad, y la realidad es que la gente tiene que trabajar, porque tiene que comer y pagar sus cuentas”, indicó Stuart.

Aunque no pierden las esperanzas y aún aguardan un gesto de las autoridades políticas, admiten que todo está muy complicado. “Lo que nos mata es la incertidumbre”, concluyó Johan.