YPF aclaró que "no implementó un aumento general de precios de sus combustibles"

Las modificaciones, tanto a la suba como a la baja que se reflejaron en el día de hoy RESPONDEN A UN REORDENAMIENTO DEL ÚLTIMO AUMENTO, que busca achicar la brecha de precios con la competencia y reducir la diferencia entre capitales e interiores de algunas provincias.



Como consecuencia de haber aumentado menos los precios que la competencia durante el año, se generó una presión de demanda que se busca corregir achicando brecha.



No se modificaron precios en los corredores Norte y General Paz de CABA. Al mismo tiempo, se bajaron precios en los productos en dónde la brecha entre las ciudades del interior y la capital de provincia era mayor al 2%.

Detalles por región:

Bajas de precios

Mendoza: NS:-0,3% / IN: -0,4% /ID: -0,3%

Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz: ID -1,2%

Neuquén: NS:-1,0% / IN: -1,2%

Rio Negro: IN: -1,2%

Entre Ríos: NS: -0,7% / IN: -0,1%



No se movieron precios

Córdoba: D-500

Mendoza: D-500

Misiones: NS / IN

Río Negro: NS

San Luis: ID

Santa Fe: NS / IN / D-500

Tucumán: NS