Acribillaron a balazos a una alcaldesa

Un verdadero hecho trágico conmocionó a México, ya que la alcaldesa de Jamapa, perteneciente a Veracruz, fue acribillada a balazos por un grupo comando. La misma había denunciado que recibía constantes amenazas desde enero, pero nadie la protegió y todo terminó de la peor manera.

La noticia fue confirmada por el municipio, donde destacaron el asesinato de Florisel Ríos Delfín en la localidad de Ixcoatl. La misma fue secuestrada en su casa, la trasportaron a un rancho de la región en su misma camioneta y la ejecutaron de varios disparos. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, destacó que buscan a los culpables.

"Hemos solicitado acelerar las investigaciones en torno a este hecho para dar con los responsables. En Veracruz no hay impunidad y no permitiremos que nadie este encima de las investigaciones". En lo que respecta a la principal hipótesis del asesinato, todo indicaría que se trata de un ajuste de cuentas político, ya que Ríos Delfín había destacado que recibió presiones por parte del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, por no apoyarlo. Y este respondió que la alcaldesa, había secuestrado personas para matarlas.