¡Ahora si! Joe Biden es el nuevo presidente electo de Estados Unidos

El candidato demócrata, Joe Biden, fue elegido presidente en las elecciones de Estados Unidos tras triunfar en Pensilvania, de acuerdo a la proyección que realizaron hoy varios medios de comunicación.



Con los 20 votos electorales de ese estado, el exvicepresidente de Barack Obama, obtiene el apoyo necesario para derrotar a Donald Trump, que hasta ahora no salió oficialmente a reconocer la derrota.

Se trató de una elección cerrada y mucho más pareja de lo que habían previstos las encuestas. Biden se alzó con victorias en estados decisivos con muy pocos votos de diferencia.

Desde el comienzo de la campaña, Trump había planteado objeciones sobre el sistema de votos por correo, que existe hace décadas en Estados Unidos pero que esta vez, ante las limitaciones para el movimiento que impone la pandemia de coronavirus, alcanzó un récord de más de 100 millones de sufragios anticipados por esa vía.

Si se confirmara el triunfo de Biden allí sumaría un total de 306 electores, el mismo número con el que ganó Trump en 2016.

De esta manera, el próximo 20 de enero Joseph Robinette Biden asumirá con 78 años como el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, después de John F. Kennedy. Junto a él, asumirá la primera mujer vicepresidente, la abogada afroamericana, ex fiscal general de California y actual senadora Kamala Harris. Mucho se ha especulado con que, por su edad, el ex vice de Barack Obama aspiraría a un solo mandato como presidente, para después abrir paso a Harris.

Biden prometió durante su campaña que tratará de sanar las heridas y recomponer cierto consenso social en una sociedad muy dividida por el estilo de liderazgo de Trump. También hacia el exterior, expuso su intención de retomar una diplomacia más clásica y recomponer relaciones con organismos multilaterales con los que el presidente republicano tomó distancia.

