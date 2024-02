Alexander Stubb ganó las elecciones en Finlandia

El candidato conservador y exprimer ministro Alexander Stubb resultó vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Finlandia. El político venció a su rival Pekka Haavisto de forma muy ajustada tras lograr el 51,7% de los votos. En la primera vuelta, llevada adelante en enero, Stubb logró el 27,2% de los votos, por delante de Haavisto, que obtuvo un 25,8%. Vale mencionar, que el presidente o jefe de Estado, con menos poderes que el primer ministro o jefe de Gobierno, es elegido para un periodo de seis años y dirige la política exterior del país en estrecha colaboración con el gobierno. Además, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

“Es el mayor honor de mi vida. No hay tarea más grande que ser el presidente de la República. Estoy orgulloso de que en un momento tan complicado en la situación geopolítica global hayamos sido capaces de hacer una campaña tan civilizada, no es algo fácil de ver hoy en día en otros países”, expresó a la prensa Stubb. Por su parte, Haavisto, luego de darse a conocer los primeros resultados con el 96% de las mesas escrutadas, mencionó: “Felicidades al 13° presidente de Finlandia”. Además, precisó que será un presidente “muy competente”. A pesar de pertenecer al partido Verde, Haavisto se presentó como independiente. Por su parte, Stubb, de 55 años, representa al ala más liberal del partido conservador Kokoomus que dirige el primer ministro, Petteri Orpo. Estas elecciones se vieron envueltas en un contexto muy particular, por las existentes tensiones que tiene el país con Rusia desde su adhesión a la OTAN. Según medios locales, el flamante presidente es partidario de mantener una línea dura contra el país liderado por Putin, de estrechar la cooperación militar con Estados Unidos y de permitir tanto el establecimiento de una base permanente de la OTAN como el almacenamiento de armas nucleares en territorio finlandés.