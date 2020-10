Así fue el último debate entre Trump y Biden antes de las elecciones

Donal Trump y Joe Biden se vieron las caras nuevamente y el momento del debate no defraudó. Los dos aspirantes a la presidencia de EEUU tuvieron un nuevo encuentro, y está vez sí que era presencialmente, frente a frente. La última oportunidad para convencer al electorado.

Trump, actual presidente, busca reelegirse para un segundo mandato con el apoyo del Partido Republicano, mientras que Biden, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos de 2009 a 2017 durante la administración de Barack Obama es respaldado por el Partido Demócrata.

El debate tenía una duración de 90 minutos, con seis segmentos de 15 minutos cada uno. Las discusiones tuvieron un nuevo formato, con un solo moderador en cada uno de ellos.

Racismo

Biden expresó: “Nunca le tuve que decir a mi hija que ponga las manos en el volante si la detiene la policía. Nunca le tuve que decir a mi hijo que no use capucha en la calle. Tenemos racismo institucional en Estados Unidos, tenemos que proveer oportunidades económicas, accceso a oportunidades y escolaridad. He anunciado un plan al respecto”.

Trump, en tanto, aseguró que “nadie, tal vez con la excepción de Abraham Lincoln, ha hecho más por la comunidad afroamericana” que él. También destacó el haber otorgado “financiamiento extendido a universidades históricamente afroamericanas”. “Soy la persona menos racista en este lugar”, agregó.

Cambio climático

Trump y Biden describieron sus respectivos abordajes con respecto al cambio climático. El primero criticó el acuerdo de París y aseguró que su administración ha reducido las emisiones de carbono del país. El segundo calificó al asunto como una “amenaza existencial a la humanidad” y aseguró que su plan, “que tiene el apoyo de organizaciones sindicales y ambientales”, “van a crear millones de puestos de trabajo bien pagos" y contribuirán a reducir las emisiones a la vez.

Hacia el final del segmento, Biden indicó que buscará comenzar una transición “a lo largo del tiempo” para terminar con el consumo de combustibles fósiles. “Tenemos que dejar de darles subsidios y pasar a enforcarnos en energías renovables”, expresó. Trump, por su parte, dijo que ello implicaba “destruir la industria petrolera”.

La lucha contra el COVID-19

El presidente defendió su gestión con respecto a la pandemia, asegurando que “la vacuna llegará pronto” y que la pandemia “está terminando y se irá”. Biden, en tanto, fue enfático a la hora de criticar al mandatario y aseguró que “nadie que sea responsable de más de 220.000 muertes puede permanecer como presidente”.

Trump comenzó su locución asegurando que, de no haber tomado acciones, 2,2 millones de personas hubieran muerto como consecuencia de la enfermedad. Aseguró a su vez que la pandemia “es un problema global”, en referencia a los rebrotes en Europa, y que los incrementos que tienen luga en este momento “terminarán, como sucedió en Texas, Florida y Arizona”. “Fui felicitado por muchos jefes de Estado por lo que hicimos. Estamos llegando al final, la pandemia se está yendo”, dijo.