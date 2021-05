Associated Press condenó desde Nueva York el ataque de Israel al edificio de telecomunicaciones en Gaza

Tras el bombardeo de Israel sobre el edificio donde funcionaba Associated Press y Al Jazeera, el presidente de la agrupación de periodistas de Estados Unidos emitió un comunicado donde expresó sorpresa y horror tras el ataque.

"Un ataque aéreo israelí destruyó el edificio en ciudad de Gaza que funcionaba como oficinas de The Associated Press y otros medios hoy sábado. Todos los Empleados de Associated Press fueron evacuados", tranquilizó el comunicado.

"Estamos shockeados y horrorizados que el Ejército Israelí haya disparado y destruido el edificio donde funcionaba Associated Press y otras organizaciones en Gaza. Nuestra localización era bien conocida como también nuestros periodistas allí. Recibimos la alerta que iban a disparar.", informaron.

"Estamos buscando información del gobierno israelí en contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para saber más".

"Esto es perturbador, por muy poco evitamos pérdidas de vidas. Una docena de periodistas de AP y freelancers estaban dentro del edificio y afortunadamente fueron evacuados a tiempo.", aseguró Gary Pruitt, CEO de Associated Press.

"El mundo sabrá menos de lo que pasa en Gaza por lo ocurrido hoy", concluyó.