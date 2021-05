El equipo de Army of the dead revela detalles de la película

El próximo viernes llega a Netflix Army of the dead, dirigida por Zack Snyder, producida por su mujer Deborah y protagonizada por un gran elenco que incluye a figuras como Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raúl Castillo, Matthias Schweighöfer, Ana de la Reguera y Garret Dillahunt, entre otros.



Diario Hoy participó en exclusiva de la conferencia de presentación mundial de la propuesta y trae el testimonio de Deborah y Zack Snyder, Bautista y Castillo.

—¿Cómo surge la película?



—Zack Snyder: Habíamos hecho una película hace un tiempo llamada Dawn of the dead, que era un remake del clásico de George Romero. Y durante el rodaje de la película, me compenetré en el género y en lo que es una película consciente de sí misma, es decir, dónde está la línea que separa una película de otra. Cuando la terminé, durante un par de años, seguí pensando en esa conversación y desarrollé esta idea sobre una plaga de zombis que vienen del Área 51. Y terminan en Las Vegas, y construyen un muro alrededor de Las Vegas. Army of the dead nació de muchas películas como Escape de New York, El planeta de los simios, Aliens, y muchas más como Duro de matar, muchas de estas películas de género realmente intensas con las que crecí. Estaba fascinado por las reglas de esas películas y lo que el público aceptara una idea preconcebida, como cuando haces una película de zombis, hasta dónde llegará el público en estos mundos. Y así fue como empezó todo y ha estado con nosotros durante años.



—Deborah Snyder: Sí, y yo pensé: “Oh, no creo que pueda ir de nuevo a la espalda y hacer otra película de zombis”, así que, la desarrollamos para otro director, y Joby Harold escribió el guion inicial. Y luego por una variedad de razones, simplemente no sucedió. Como el presupuesto era demasiado grande, y era como un director más joven. Así que solo... Pensamos que era momento equivocado. Y luego pasaron los años terminamos haciendo un montón de películas de superhéroes y queríamos averiguar lo que íbamos a hacer a continuación, y recuerdo que Zack dijo: “Bueno, ¿qué pasa con... ¿Qué pasa con el Ejército? ¿Qué tal si echamos un vistazo a eso? Porque creo que ha pasado suficiente tiempo para hacerla”.



—ZS: Sí.



—DS: Y pudimos hacerla.



—ZS: Y francamente, creo que, después de haber hecho todas estas películas gigantes de superhéroes tuve una fascinación renovada con ese tipo de conversación sobre el proyecto y se lo propusimos a Netflix y dijeron: “Por supuesto”. Pero luego dije: “Mira que quiero reescribir el guion”, y ni siquiera miré el antiguo borrador, solo dije: “Así cómo lo recuerdo”. Me senté con el guionista y le dije: “Bien, creo que pasa esto y luego esto. Y definitivamente me gusta esto”. Y así, por supuesto, evolucionó porque yo era una persona diferente... Portaba una perspectiva diferente.



—DS: Y en realidad estábamos reescribiendo el guion al mismo tiempo que preparábamos la película, lo que fue un gran crédito para Netflix que tuvo tanta fe en nosotros para permitirnos hacer esto. Pero, ya sabes, sé que querían que la película se rodara en verano y empezamos con un esquema de trabajo.



—ZS: Y dije: “Es una película de ­zombis sobre una banda de asesinos de zombis que se meten en una Las Vegas invadida de zombis para sacar el dinero”. Y pensé que nadie querría verla.

—¿Cómo balancearon todos los géneros que incluye la propuesta?



—ZS: Supongo que, como ser humano, he evolucionado desde cuando hice la anterior película de zombis, por el solo hecho de tener la relación que tengo con mis hijos y ser un padre y realmente siento que esa parte de la película realmente se convirtió en mucho más importante para mí de lo que tal vez era, ya sabes, hace 15 años. Es curioso cómo la parte emocional de la película es realmente la pieza central, en muchos sentidos, el corazón. El personaje de cada uno y su situación son la estrella de la película. Todos los personajes el centro... Realmente se convierte en la pieza central de las películas, y a pesar de que se puede decir “sí, es una película de zombies-robo”, también es una película de personajes en muchos aspectos.



—DS: Y creo que en términos del tono a veces hay estos golpes de humor, pero también... no te deja fuera del gancho. Y siempre está en el filo de la navaja y no queres perder el equilibrio, lo cual creo que es muy divertido.

—¿Qué encontraron de diferente en la propuesta?



—Dave Bautista: He llegado a hacer películas donde, ya sabes, tenía, tenía un montón de acción. Pero nunca he conseguido hacer una película en la que, pudiera mostrar mi rango como actor. Cuando me convocaron por primera vez, no estaba muy interesado en ella porque me la describieron como una película de robos de zombis; pensé que era una película de acción. No era lo que estaba buscando. Realmente me propuse probarme a mí mismo como actor. Y luego volvió a mí y cuando me enteré de que Zack, estaba interesado en que interpretara a Scott, leí el guión y era completamente diferente de lo que pensaba que iba a ser, y me dio la oportunidad de mostrar todas mis facetas, desde ser un tipo de acción hasta ser un padre que está tratando de redimirse con su hija. Así que, eso fue todo. Eso fue lo que me vendió en el proyecto. Realmente quería una oportunidad para mostrar un poco de rango de actuación. Así que, no era sólo un tipo de acción, era un tipo, capaz de ser ese tipo, pero también un tipo que trata de redimirse. Es una historia de redención para mí.



—Raúl Castillo: Mikey es uno de los pocos personajes que es realmente de Las Vegas y se ha convertido en este tipo de tag-team como asesino de zombis. Era un gamer antes de empezar a matar zombis, y de alguna manera tradujo esas habilidades a la supervivencia y la creación de una familia para sobrevivir al apocalipsis.Realmente, tener esta oportunidad de volver y hacer algo de dinero para su familia es todo lo que puede pedir. De esta manera, creo que sus habilidades para matar zombis fueron muy útiles.