Jon Bon Jovi sorprendió a los fans de Harry Styles con un cover de "Watermelon Sugar"

No es novedad que Jon Bon Jovi es un gran fanático de Harry Styles. Unos meses atrás, en una entrevista con la revista Rolling Stones, el líder de la banda Bon Jovi había asegurado que el ex One Direction “es realmente genial”. "Me siento atraído por los artistas que conozco, pero te encuentras con alguien y piensas que el futuro del negocio de la música está ciertamente en buenas manos. Hablando generacionalmente, Harry Styles es el verdadero negocio”, dijo.

Ahora, las redes estallaron luego de que el artista de Nueva Jersey realizara un cover de Watermelon Sugar en una presentación benéfica en The Clubhouse en East Hampton. El video de la interpretación sorprendió a todos sus fanáticos y fue rápidamente viralizado.