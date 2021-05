El especial de Friends ya tiene fecha de estreno

Después de una larga espera, se confirmó la fecha de estreno del episodio especial de “Friends”, que será tan solo en unos días. El próximo 27 de mayo, los fanáticos podrán ver en HBO Max el reencuentro entre Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Mat LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

La plataforma de streaming publicó el anuncio junto con un corto video del elenco caminando abrazados de espaldas, mientras suena “I’ll be there for you”, la clásica canción de apertura de la serie, en una versión más lenta.

Cada uno de los protagonistas compartió el adelanto en sus redes sociales. “Es oficial. La reunión de ‘Friends’ llega el 27 de mayo. No puedo estar más emocionada”, escribió Aniston.

Además de los famosos seis amigos, el episodio contará con otros invitados especiales, entre los que se encuentran actores que han pasado por alguna de las diez temporadas que tiene la serie, como la icónica Maggie Wheeler (Janice), Reese Witherspoon (hermana de Rachel); James Michael Tyler (Gunther del Central Perk), Elliott Gould y Christina Pickles (papá y mamá Geller), Tom Selleck (novio de Mónica) y Larry Hankin (el vecino de abajo).



Asimismo, contará con la participación de David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling, Thomas Lennon, y Malala Yousafzai, la ganadora del premio Nobel.