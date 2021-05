Luis Miguel terminó su noviazgo por una infidelidad

Desde hace unos años, el cantante Luis Miguel puso manos a la obra para participar de la escritura de una obra que relata las vicisitudes que debió enfrentar desde pequeño por su carrera intensa como cantante en los escenarios internacionales.



De esta manera supo conocer los brillos de la fama pero también la soledad debido a la escalada mediática que vino como consecuencia.

En su adultez, ya separado y con tres hijos, el astro convive junto a su heredera mayor en Estados Unidos y emprendió hace dos años un noviazgo con una joven corista que conoció llamada Mollie Gould.



En la actualidad, el astro vuelve a estar en boga pero esta vez no es por su carrera profesional sino pues volvió a la soltería. Así lo informó una revista internacional de procedencia europea que dio a conocer la noticia en las últimas horas.



Esta ruptura no se dio por diferencias o decisión de los involucrados, sino que estaría dada por una infidelidad por parte de la joven rubia que habría sido descubierta por su ahora expareja, Luis Miguel. Vale mencionar que se conocieron en un show en Las Vegas cuando ella recién había cumplido los 19 y el atravesaba los 48.



El galán de la canción supo entablar romances con muchas vedettes argentinas como Karina Olga Jelinek, Luciana Salazar, Andrea Estevez, entre otras. Ahora se había entregado a este amor que habría quedado trunco puesto a que la jovencita estaría saliendo con el empresario textil Matías Tasín, reconocido galán que salió con Nicole Neumann, Floppy Tesouro, entre otros.



Por el momento, Luismi no dio mayores detalles al respecto. Está completamente abocado a las temporadas de la serie que cuenta con su involucramiento y al juicio por el régimen alimenticio que enfrenta con su ex, la conductora y modelo Aracely Arámbula con la que tuvo dos hijos, Daniel y Miguel. Por su parte, Mollie abandonó esta tierra pero tampoco se refirió al romance que se le adjudica ni mucho menos a la ruptura con el cantante.