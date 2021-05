Llega el final de This is Us: la sexta temporada será la última

La exitosa serie dramática This is Us tendrá su final definitivo en la sexta temporada, según anunció este miércoles The Hollywood Reporter. La producción que cuenta la historia de la familia Pearson, creada por Dan Fogelman, no ha parado de acumular seguidores y premios desde su comienzo en 2016. Según se informó, el anuncio oficial llegaría el próximo viernes desde la cadena de televisión NBC, donde se confirmaría que el final llegará en 2022.

La noticia no sorprende debido a que Fogelman advirtió desde el primer momento que la idea nunca fue hacer una serie demasiado larga: “Nunca nos propusimos hacer una serie de televisión que duraría 18 temporadas, así que tenemos un plan muy directo. Estoy escribiendo cosas que realmente son profundas en el futuro. Tenemos un plan para lo que vamos a hacer y yo sé cuál es el plan”.

Al momento, aún falta que se estrenen algunos episodios de la temporada 5 de la serie protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Justin Hartley y Chrissy Metz. En tanto, se rumorea que la última entrega de la serie contará con 18 capítulos, para poder llegar a un total de 100.